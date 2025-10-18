³«»ÏÆü ½ªÎ»Æü ¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾ ÇãÉÕ²Á³Ê È÷¹Í 25/10/16 25/12/01 ¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ê¥åー 795±ß¾å¾ìÇÑ»ßÍ½Äê 25/09/25 25/11/17 ¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ù¥Ã¥É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ 3,530±ß¾å¾ìÇÑ»ßÍ½Äê 25/10/03 25/11/17 ¥À¥¤¥»¥­´Ä¶­¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó 1,850±ß¾å¾ìÇÑ»ßÍ½Äê 25/10/03 25/11/17 ¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È