¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç64ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢½Å½ý¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®ÇÏ¡Û·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç64ºÐÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÆ¬¤ä¤¢¤´¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì½Å½ý ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´Ö¶á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¤Í¡× ¼«Âð¶á¤¯¤Ç¥­¥Î¥³¼í¤êÃæµ­¼Ô¡Ö·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¤¹¡£¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃËÀ­¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÌ±²È¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¿¹¤ÎÃæ¤Ç½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ë½»¤à64ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢¼«