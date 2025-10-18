¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¡Ê22¡Ë¤ÈÆâÂ¼ñ¥ÂÀ¡Ê22¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤òÊâ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊÂ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢ÆâÂ¼¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇµÒÀÊ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£