¡Ö£²£°£²£µ¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£´Àï¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡ËÀï¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡££³²ó¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¹¶·âÃæ¡¢Æó»à°ìÎÝ¤ÇÃæÂ¼¤¬°ì¥´¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£°ìÎÝ¼ê¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÂÇµå¤Î½èÍý¤Ë¤â¤¿¤Ä¤­¡¢¥°¥é¥Ö¤Ç°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò¥¿¥Ã¥Á¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤¿¤á¥é¥¤¥ó¾å¤Ë¤¤¤¿°ìÎÝÎÝ¿³¤ÈÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÎÃæÂ¼¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£ÎÝ¿³¤Î±¦¸ª¤Ë