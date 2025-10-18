歌手和田アキ子（75）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。生放送中のハプニング？を伝えた。アシスタントのフリーアナ垣花正と最近の体調について語る中、和田はふと会話を止めた。「すいません。向こうのビルの人が私を見て飛び跳ねてるんですけど…」とラジオブースがあるニッポン放送の向かいのビルから手を振る女性が目に飛び込んできた