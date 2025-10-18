グラスノーも大谷のパフォーマンスに脱帽の様子を示した(C)Getty Images圧巻のパフォーマンスに同僚も驚きを隠せない。現地10月17日に本拠地で行われたブルワーズとの優勝決定シリーズ第4戦にドジャース・大谷翔平は「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては7回途中2安打無失点、10奪三振の快投。打撃では1試合3発の圧巻の打撃を見せ、チームは5−1とブルワーズを下し、2年連続となるワールドシリーズ進出を決めた。【動画】大谷