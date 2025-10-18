タレントの照英（51）が18日に、自身のインスタグラムを更新。愛犬の死を報告した。【写真】「ずっと幸せでした」20歳の愛犬との別れを報告した照英「皆様にご報告があります」と切り出し、「2025年10月8日に20歳を迎えたばかりの愛犬テンですが、本日10月18日永眠致しました20歳10日の生涯でした」と報告。「日頃よりテンを見守って頂き、沢山の応援をして下さった皆様、本当に有り難う御座いました」と感謝の言葉を添え