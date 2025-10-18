◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第４戦ソフトバンク―日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）日本ハムの清宮幸太郎内野手が４回２死一、二塁の第３打席、カウント０―２から松本晴の１４８キロの直球を捉え中前適時打を放った。二塁走者のレイエスが巨体を揺らし生還。貴重な６点目を奪い、２番手松本晴をマウンドから降ろした。これでＣＳは第１Ｓから７本目の安打となり、好調を維持し