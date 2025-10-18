◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節横浜ＦＭ―浦和（１８日・日産スタジアム）横浜ＦＭのリーグ戦通算入場者数が１２００万人に到達した。節目まであと５１１人で迎えた浦和戦に３万６４４２人が来場。浦和（１６８０万２５９人）に次いで２クラブ目の達成となった。