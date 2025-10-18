ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）、本拠地ロサンゼルスでのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ＝７回戦制）第４戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、６回０／３を２安打無失点、１０三振無四球で今ポストシーズン（ＰＳ）２勝目を挙げた。打者では３発。初回に先頭打者弾、４回に右中間の屋根を直撃する場外弾、さらに７回にも中越えに特大弾と３打数３安打３打点だった。投打二刀