10月18日、東京競馬場で行われた11R・富士ステークス（G2・3歳上オープン・芝1600m）は、横山武史騎乗の3番人気、ガイアフォース（牡6・栗東・杉山晴紀）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のジャンタルマンタル（牡4・栗東・高野友和）、3着に4番人気のソウルラッシュ（牡7・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは1:31.7（良）。2番人気で武豊騎乗、マジックサンズ（牡3・栗東・須貝尚介）は、10着敗退。安田記念ワンツー