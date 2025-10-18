北朝鮮が現在、政治犯収容所（管理所・教化所）4カ所を運営し、最大6万5000人を収容・強制労働させているとの分析が出た。10年前の推計の半数に減少したが、「人権状況が改善した結果ではなく、劣悪な環境下での大量死と一部施設の閉鎖が要因」との指摘もある。こうした内容は韓国・統一研究院が15日に公表した報告書「北朝鮮の政治犯収容施設：2013年版改訂報告」で示された。報告書によると、北朝鮮は現在、平安南道・价川（ケチ