◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ポストシーズンに強い“お祭り男”キケ・ヘルナンデス選手が、試合後の記者会見で自身の積み上げた記録に驚く一幕がありました。キケ・ヘルナンデス選手はこの日は8番・レフトで先発。ヒットは出ませんでしたが3回の守備ではレフトライナーを捕球すると驚きのランニングスローで併殺プレーを成功させるなど、チームを救いま