プロサッカーJリーグの試合前に、タレントの永尾柚乃さんが防犯アプリ「デジポリス」のダウンロードを呼びかけました。1日「デジポリス」アンバサダータレント・永尾柚乃さん「（Q.アプリのお勧めはありますか？）詐欺まるわかりですかね」18日、東京都調布市の味の素スタジアムではプロサッカーJリーグの試合前に、タレントの永尾柚乃さんが警視庁の防犯アプリ「デジポリス」のダウンロードを呼びかけました。1日「デジポリス」