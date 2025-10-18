18日、群馬県みなかみ町でキノコ採りをしていた人がクマに襲われ、けがをしたということです。消防などによりますと、18日午後1時半ごろ、群馬県みなかみ町で60代の男性がクマに襲われたなどと、通報がありました。男性はキノコ採りに来ていたところクマに遭遇したとみられ、男性の詳しい容体は分かっていませんが意識はあるということです。警察は詳しい状況などを調べています。