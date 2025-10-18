日本維新の会・吉村洋文代表が１７日にＴＢＳ「ひるおび」などに出演し、自民党との連立政権に向けた交渉に関して、軸の社会保障改革、副首都構想と物価高対策は当然としたうえで、今秋国会での国会議員１０％削減を絶対条件に挙げ、「その合意ができないと連立はしません」と言い切った。吉村氏は、選挙区で敗北した候補の比例復活を指摘し、主な削減対象は衆院５０人で、比例区削減を視野に入れているとの見解を示した。「ひ