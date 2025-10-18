「ＣＳパ・ファイナルＳ・第４戦、ソフトバンク３−９日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・中村晃外野手が一塁塁審と激突して倒れこみ、担架で運ばれて負傷退場した。三回２死一塁、中村は一ゴロを一塁手のマルティネスが弾き、拾い上げて一塁ベースをグラブでタッチしようと飛び込んだ。際どいタイミングとなり中村は猛然とダッシュ。一塁ベースを駆け抜けたところで、一塁塁審の嶋田と正面衝突して