楊振寧氏。（資料写真、北京＝新華社配信）【新華社北京10月18日】ノーベル物理学賞受賞者で中国科学院院士（アカデミー会員）、著名な物理学者の楊振寧（よう・しんねい）氏が18日、北京で死去した。103歳だった。清華大学が発表した。