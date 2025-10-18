7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の大倉空人が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。【全身カット】舌ペロやばい！短髪でキュートな大倉空人大倉は「1st SHOW」内「SLY」のステージに登場。爽やかな短髪に映える白シャツと、淡いブルーのダウンをさらりと着こなした。ランウェイトップでは、舌を出してウインク