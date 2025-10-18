もうすぐ訪れるホリデーシーズン。ジバンシイから、煌めきと洗練を兼ね備えた豪華な第2弾ホリデーコレクションが登場します♡今年は、香り・メイク・スキンケアを網羅する限定コフレをはじめ、極上のラグジュアリーレースマスクもラインアップ。ギフトとしても自分へのご褒美としても魅力的なこのコレクション、11月1日より全国発売予定。見逃せない魅力を一挙ご紹介します。 魅惑の限定コフ