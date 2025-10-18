元でんぱ組.incの根本凪（26）が、18日までに、X（旧ツイッター）を更新。来年3月をもって所属事務所ディアステージを離れ、アイドル活動を終了することを発表した。根本が現在所属する“一夫多妻制アイドルユニット”清竜人25は、プロデューサー兼メンバーを務める清竜人（36）が年末で活動を一時休止するのにともない、現体制での活動を終了することが決定している。根本の公式サイトは17日、「この度、本人とも前向きに協議を重