元NMB48でモデルの上西怜（24）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。デジタル写真集の撮影ショットを投稿した。「初尾道！！」と記し、広島県の観光都市を訪れた。ノースリーブの水色ワンピースドレス姿で街を歩き、笑顔があふれる写真を公開。「綺麗やった〜」とつづった。ファンやフォロワーからも「めちゃめちゃお似合い」「笑顔最高」「可愛過ぎ」「良き良きかわええ」「綺麗なお姉さん」「とっても透明感あります」「