WEST．の桐山照史（36）が18日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。マイ包丁を持参し、料理の腕前を見せつけた。桐山は紙袋を持っており、庄司智春から「お土産ですか？」と聞かれると、「自分がいつも使っている包丁を…（持ってきた）ここでもう1回モテたいなと思って」とボケた。庄司は桐山の料理の腕前について「噂によるとかなり腕前があると聞いてますよ」と紹介した。桐山が「凝り性なんで」