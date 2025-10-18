◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第4戦ソフトバンク―日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの中村晃が、一塁塁審と激突するアクシデントがあった。3回1死一塁。中村晃が一ゴロを放ち、一塁ベースを駆け抜けたところに一塁塁審が立っており、激突した。中村晃は立ち上がることができず、トレーナーが駆けつけ、担架でベンチ裏に運ばれた。