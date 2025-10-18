◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第4戦ソフトバンク―日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの野村勇内野手がソロ本塁打を放って反撃ののろしを上げた。4点を失った直後の3回無死。日本ハム北山亘基の初球カーブを捉えると、高々と上がった打球は右翼テラス席へと飛び込んだ。野村は15日の初戦にソロ本塁打をマーク。プロ1年目の2022年CSでも本塁打を放っており、CS通算では