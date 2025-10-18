リーグ戦２戦連発だ。現地10月17日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第10節で、中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスはロデズと敵地で対戦。２−２で引き分けた。この一戦に４−２−３−１の左サイドハーフで先発した中村は、０−１で迎えた前半アディショナルタイム、左サイドでボールを受けると、味方とのパス交換からペナルティエリア内に侵入。迷わず右足を振り抜き、鋭いシュートをゴール右隅