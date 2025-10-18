千葉県流山市で3台の乗用車が絡む事故があり、男性2人がけがをしました。【映像】現場の様子午前8時半過ぎ、千葉県流山市を通る片側2車線の国道で、「3台の車が絡む事故」と110番通報がありました。警察などによりますと、乗用車が中央線をはみ出し、対向してきた車と正面衝突した後、さらに別の車にも衝突したとみられています。この事故で、正面衝突した2台の車を運転していた男性2人がけがをしていて、病院に搬送されま