横浜市の商業施設の中で8歳の女児にわいせつな行為をしたとして、会社員の38歳の男が逮捕されました。男は女児の母親と知人だということです。【映像】連行される容疑者野田浩介容疑者（38）は、横浜市の商業施設で小学2年生の女児（8）に後ろから抱きつくなど、わいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、野田容疑者は女児の母親と知り合いで、言葉巧みに母親を信頼させて、女児と2人きりになったタイミ