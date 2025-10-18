自民党と日本維新の会の連立協議をめぐり、維新が求めている国会議員の定数削減について、衆議院の比例代表を対象とすることで調整していることが分かりました。【映像】自・維 連立協議 衆議院比例代表の削減で調整維新は、連立の条件として12の政策項目を提示しています。そのうち国会議員の定数を1割削減する法案を年内に成立させることを強く求めています。維新関係者によりますと、衆議院の比例代表を削減の対象にする