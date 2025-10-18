秋の北信越高校野球大会は18日に準決勝2試合が行われました。第1試合は新潟1位の日本文理が福井1位の敦賀気比を破って決勝進出。第2試合は新潟3位の帝京長岡と石川3位の星稜が対戦。帝京長岡は1年生エース左腕の工藤が星稜打線を1点に抑え、2－1で勝ち、春夏通じて初の甲子園出場に大きく前進しました。19日は、日本文理と帝京長岡の新潟県勢の決勝が実現。春・秋を通じて北信越大会で新潟県勢の決勝は初となります。