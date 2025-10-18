俳優窪塚洋介（46）が18日、都内で松田龍平（42）との主演映画「次元を超える」（豊田利晃監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。豊田監督の長編フィクション作品。宗教家の阿闍梨（あじゃり＝千原ジュニア）の家で行方不明となった修行者の山中狼介（窪塚）は、狼介の捜索を依頼された暗殺者の新野風（松田龍平）と次元を超えた鏡の洞窟で対峙（たいじ）する。一見難解に思える作品に「どうやって撮るの？とかどんな仕上がりに