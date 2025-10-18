ドジャースは１７日（日本時間１８日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦（ドジャー・スタジアム）に臨んだ。大谷の７回途中１０Ｋ無失点の好投と３本塁打の活躍で５―１でのスイープに成功。４連勝で２年連続ワールドシリーズ進出を決めた。試合後、ロバーツ監督はグラウンドでのインタビューで「正直に言うと、今シーズンが始まる前はドジャースが野球を台無しにしていると言われていたんだ」と明かすと、「