【モデルプレス＝2025/10/18】モデルの西山茉希が10月17日、自身のInstagramを更新。自宅で30分で行ったというヘアカラーを披露した。【写真】西山茉希「雰囲気違う」セルフカラーのすっぴんショット◆西山茉希「自宅30分」で行ったヘアカラー公開西山は「朝お風呂に入ってたら、『収録までに髪色暗くしたいっ！』ってなったので、薬局まで自転車飛ばして、出発時間ギリギリまでのセルフカラーして、無事に現場まで辿り着きました