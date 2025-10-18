警視庁・碑文谷署では18日、地域の小学生らに、闇バイトに気をつけるなど防犯意識を高めるためのイベントが行われました。このイベントは、全国地域安全運動に伴い、事件にまきこまれないために、小学生のころから防犯意識を高めようと行われたものです。小学生らおよそ40人が集まり、警察の装備品を実際に触ったりしたほか、鑑識活動の指紋採取も体験しました。「ちょんちょんっていろんな所回しながら。普段と違うの見えるかな」