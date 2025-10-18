◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第4戦 ソフトバンク-日本ハム(18日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの中村晃選手が負傷交代となりました。「4番ファースト」でスタメン出場し、初回に先制のタイムリーヒットを放った中村選手でしたが、3回の第2打席。フルカウントからの9球目に手を出し、ファーストゴロに倒れますが、1塁を駆け抜けた時に塁審と激突して転倒。そのまま頭を押さえ込み、立ち上がることはできず、担架