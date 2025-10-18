俳優の窪塚洋介（４６）が１８日、都内で主演映画「次元を超える」の舞台あいさつを共演の千原ジュニア（５１）、芋生悠（２７）、板尾創路（６２）、祷キララ（２５）、飯田団紅（切腹ピストルズ）、豊田利晃監督と行った。修行者役を演じた窪塚は「脚本を読んで、言うは易しで、書くは易しで、銃口から宇宙に飛んで行くとか、惑星ケルマンとか、どうやって撮んの？どういう仕上がりになるの？っていう、台本で分からないこと