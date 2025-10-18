俳優の窪塚洋介（４６）が１８日、都内で主演映画「次元を超える」の舞台あいさつを共演の千原ジュニア（５１）、芋生悠（２７）、板尾創路（６２）、祷キララ（２５）、飯田団紅（切腹ピストルズ）、豊田利晃監督と行い、板尾が冴え渡る話術で場内に爆笑の渦を巻き起こした。博士役を演じた豊田組常連の板尾は「今回は豊田組のオールキャストみたいな感じでヤバい役者ばっかりで、これ（豊田）が一番ヤバいんですけどね、やん