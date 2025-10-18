三笠宮家の彬子（あきこ）さまが１７日、岐阜県関ヶ原町の岐阜関ヶ原古戦場記念館を視察された。同館は関ヶ原の戦い（１６００年）に関する資料を展示している。小和田哲男館長によると、彬子さまは火縄銃を持ったり、レプリカのかぶとをかぶったりして、戦国時代の勉強ができたことを喜ばれていたという。小和田館長は「徳川家康が天下を取り、２６０年の平和の礎がこの関ヶ原から始まったことを案内できてよかった」と笑顔