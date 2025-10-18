Mega Shinnosukeが、ニューアルバム『天使様†』を11月19日にリリースする。 （関連：こっちのけんと、乃紫、Mega Shinnosuke、Ayumu Imazu……バイラルヒットで脚光浴びた次世代アーティストたち） 前作から約1年3カ月ぶりとなる今作は、日常の中で生まれる様々な感情が包み隠されることなく軽やかに表現された楽曲で構成されたアルバムとなっており、今年4月以降にリリースされた「メロい夢」から