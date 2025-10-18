オーストラリア伝統の一戦「第148回コーフィールドC」（豪G1、芝2400メートル、18頭立て、現地時間18日17時15分発走＝日本時間15時15分。JRAでの馬券発売なし）は、同国南東部メルボルンのコーフィールド競馬場の9Rで争われ、日本から参戦した浜中俊騎乗のゴールデンスナップ（牝5＝田中克、父ゴールドシップ）は後ろからレースを運んだものの、道中伸びず14着でゴールした。なお1着は大手ブックメーカー、英ラドブロークス社