人口減で全国に増えている空き地。住宅街にポツポツと点在する空き地を、地域の団体や自治会が所有者から借り、街づくりに活用する動きが始まっている。どんな取り組みか探った。（大石由佳子）悩みの種１０月上旬、住宅街の一角にある神戸市長田区駒ヶ林町２丁目のレンタル菜園「おさんぽ畑」を訪ねた。住宅に隣接した土地に、広さ２平方メートルの小さな畑が１６区画あり、様々な野菜や植物が育てられている。古い家を取り