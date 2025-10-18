抗日戦争勝利80年記念行事の軍事パレードに登場した犬型ロボット＝9月、北京（新華社＝共同）【北京共同】中国軍の専門家らの研究チームが、人工知能（AI）搭載のロボット兵器を市街戦に投入した際の攻撃や偵察の能力を分析し「任務の効率と安全性を効果的に高められる」と結論付けたことが18日分かった。中国軍は「市街戦の攻略」を重視しており、人口が密集する台湾での戦闘を念頭に置いている可能性がある。国有軍事企業に属