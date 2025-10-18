◆コーフィールドＣ・豪Ｇ１（１０月１８日、コーフィールド競馬場・芝２４００メートル）ゴールデンスナップ（牝５歳、栗東・田中克典厩舎、父ゴールドシップ）に初の海外遠征、初Ｇ１挑戦の壁が立ちはだかった。１４年アドマイヤラクティ、１９年メールドグラースに続く日本馬３頭目の優勝を目指したが、１４着に敗れた。道中は後方集団の外めにつけて進め、最後のコーナーを回ったが、見せ場なくゴール。初タイトルには手が届