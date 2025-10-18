◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース第２日（１８日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、単独首位で出た渋野日向子（サントリー）は２バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７６で通算２アンダーと落とした。ホールアウトした時点では２１位に後退したが、予選通過を決めた。出だし１番で１メートル強のパーパットを外してボギーをたたいたが、３番で２・５メー