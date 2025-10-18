「少年忍者」ヴァサイェガ渉、内村颯太が１８日、幕張メッセで行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」にサプライズ出演した。２人はそろって、トップバッターで登場。イタリアのファッションブランド「ＭＡＸ＆Ｃｏ．」のスペシャルステージで、ヴァサイェガがストライプシャツに茶系のパンツ、内村が青のシャツとジャケットに黒のパンツ姿で