◆秋季近畿地区大会▽１回戦智弁学園８―６近大付（１８日・さとやくスタジアム）秋季近畿大会が開幕し、智弁学園（奈良１位）が近大付（大阪２位）を破り８強入りした。エース左腕の杉本真滉（２年）が先発も、２回２死満塁でソフトバンク・小久保裕紀監督のおい、小久保成逢（せいあ）三塁手（２年）に右中間へ走者一掃の適時三塁打を浴びるなど５失点。３回には吉岡来輝投手（２年）に右越えソロを被弾した。ただ、打線