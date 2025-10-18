プロ野球・阪神は18日、秋季キャンプの日程を発表しました。秋季キャンプは高知県の安芸タイガース球場にて、17日間の日程で開催。参加メンバーは決定次第発表としています。阪神は今季85勝54敗4分けで、2位DeNAに13ゲーム差を付けて優勝。クライマックスシリーズでもDeNAに3連勝し、25日から始まる日本シリーズ進出を決めています。▽以下、阪神2025年秋季キャンプ詳細【日程】11月1日〜17日【場所】安芸市営球場(安芸タイガース