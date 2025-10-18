10月18日午後、福岡市中央区で住宅が燃える火事があり、消防が消火活動を続けています。【映像】火災と黒煙警察と消防によりますと、午後1時頃、福岡市中央区谷で付近の男性から「建物が燃えている」と119番通報がありました。4階建ての住宅から出火し、午後2時時点で消火活動が続いています。この火事で、70代の女性が両腕にやけどを負い、市内の病院に運ばれました。警察によりますと、この住宅には高齢の夫婦が2人で