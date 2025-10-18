オーストラリアAに大敗した日本フィフティーン＝ヨドコウラグビーの強化試合は18日、大阪・ヨドコウ桜スタジアムで行われ、日本代表はオーストラリア代表の下に位置する同国A代表に7―71で大敗した。代表キャップの対象となるテストマッチではなく、日本は若手が多い構成で「ジャパン・フィフティーン」として対戦。前半はFB矢崎（早大）がトライを挙げたものの、5トライを許して7―33で折り返した。後半も6トライを奪われた。