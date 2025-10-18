戦時中、中国の旧満州で細菌兵器の製造や人体実験を行った旧日本軍の「731部隊」。実は、東南アジアにも同じような部隊が存在したとされています。終戦とともに隠蔽された“知られざる”部隊の実態を追いました。【写真を見る】「日本軍岡9420部隊」の拠点とみられる映像“感染症予防”の研究の裏で…知られざる“細菌戦”部隊2025年、中国である書籍が出版されました。タイトルは「日本軍岡9420部隊」。戦時中、日本軍が東南アジ